IG Metall Warnstreiks in Sachsens Industriebetrieben gehen weiter

In der Metall- und Elektroindustrie macht die IG Metall weiter Druck. Vor der nächsten Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft in sieben Betrieben in Sachsen zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem beim Automobilzulieferer Purem in Wilsdruff, bei Thyssenkrupp und Bosch in Chemnitz sowie bei Siemens in Leipzig. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn.