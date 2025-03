Fast 100 Kitas in Leipzig und Dresden geschlossen

Den Angaben zufolge bleiben in Leipzig mehr als 50 und in Dresden knapp 30 Einrichtungen am Freitag komplett geschlossen, in wenigen Fällen wegen eines geplanten Schließtages. Bei zahlreichen weiteren Einrichtungen kommt es zu Einschränkungen, etwa bei den Öffnungszeiten.

Auch außerhalb dieser Zentren kann es zu Schließungen von Kitas in kommunaler Hand kommen. In Weißwasser, Bautzen, Görlitz und Zwickau sei mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen, sagte Daniel Herold, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Sachsen West-Ost-Süd.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Jan Woitas

Am Freitag nicht nur Streiks in Kitas

Neben den Kitas sind auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes wie zum Beispiel Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Sparkassen, Arbeitsagenturen und Jobcenter betroffen. In Dresden sind unter anderem die Beschäftigten der Stadtreinigung zum Streik aufgerufen. Die Stadt rechnet daher nach eigenen Angaben mit Einschränkungen bei der Abfallentsorgung. Die ausgefallenen Leerungstermine würden nicht nachgeholt. Auch die fünf von der Stadtreinigung betriebenen Abfallhöfe bleiben demnach geschlossen.

Kita-Streik des Erzieherverbandes am Donnerstag

Bereits am Donnerstag wurden Kindertagesstätten und Horte im Freistaat bestreikt. Dazu aufgerufen hatte der Sächsische Erzieherverband (SEV). Beschäftigte sollten nach Angaben der Gewerkschaft an diesem Tag landesweit und ganztägig die Arbeit niederlegen. In Leipzig blieben deswegen eine Kita und drei Horte geschlossen, in Dresden waren es fünf Einrichtungen.



Zudem gab es zwei zentrale Protestaktionen, am Vormittag in Leipzig und am Nachmittag in Dresden vor dem Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen. Der SEV gehört zur Gewerkschaft "Deutscher Beamtenbund und Tarifunion" (DBB).

Bildrechte: Tobias Junghannß

"In Sachsen werden in einigen Kommunen Kindergärten geschlossen oder zusammengelegt und man will Erzieher in Teilzeit schicken. Da frage ich mich: Was soll denn das?", ärgerte sich Steffen Winkler vom Sächsischen Beamtenbund. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoller, die Situation zu nutzen, damit sich die Erzieherinnen und Erzieher noch besser um die Kinder kümmern könnten.

Attraktive Bedingungen wichtig für Nachwuchsgewinnung