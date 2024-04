Die derzeit laufenden Tarifverhandlungen im sächsischen Nahverkehr seien festgefahren, sagte Verdi-Sprecher Sven Vogel am Dienstag. "Im Monat verdienen die Beschäftigten in den Landkreisen rund 400 Euro weniger als in den Städten. Das Problem der geteilten Dienste ist hier zudem weit verbreitet."