In Sachsen gibt es in dieser Woche wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Laut Verdi sind unter anderem Kitas, Sparkassen, Verwaltungen, einzelne Arbeitsagenturen und Straßenreinigungen betroffen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, starteten bereits am Montag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Arbeitsagenturen im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau mit einem zweitägigen Warnstreik. Hier soll vorrangig die Poststelle bestreikt werden.