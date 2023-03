In mehreren Städten und Landkreisen Sachsens wird am Donnerstag und Freitag wieder gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind unter anderem Sparkassen, einzelne Arbeitsagenturen und Straßenreinigungen betroffen. Krankenhäuser und Verkehrsbetriebe seien bei der neuerlichen Streikwelle bis auf einige Ausnahmen nicht mit dabei, sagte Daniel Herold, Bezirksgeschäftsführer von Verdi in Sachsen. "Wir rufen dieses Mal vor allem die kommunale Verwaltung in den Warnstreik." Es streikten beispielsweise Beschäftigte des Ordnungsamtes, somit würden weniger Knöllchen verteilt. Aber auch etliche Kita-Angestellte gingen wieder in den Ausstand.