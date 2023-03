Tarifstreit Kitas, Ämter, Müllabfuhr: Nächste Woche wieder Warnstreiks in Sachsen

Es ist kaum eine Woche her, dass kommunale Kitas und Horte in Sachsen geschlossen blieben, Busse und Bahnen ausfielen und Behörden streikbedingt nicht erreichbar waren. Nun haben die GEW und Verdi erneut Warnstreiks für den öffentlichen Dienst in Sachsen angekündigt. Ab Montag soll es losgehen.