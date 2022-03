Hunderte Erzieherinnen und Erzieher haben sich am Dienstag in Sachsen an Warnstreiks beteiligt. Wie die Gewerkschaft verdi mitteilte, kamen in Dresden mehr als 400 Teilnehmende zu einer Kundgebung am Elbufer zusammen. In Leipzig seien zwischen 150 und 200 Erzieherinnen und Erzieher zu einer Warnstreik-Kundgebung gekommen. In Chemnitz sollen den Angaben zufolge etwa 50 Menschen an einem Demonstrationszug teilgenommen haben.

In Chemnitz hatte die Gewerkschaft zwar auch zum Warnstreik aufgerufen, verzichtete jedoch darauf, die städtischen Kindertagesstätten lahm zu legen. Deshalb gab es hier nur vereinzelt Arbeitsniederlegungen. Bildrechte: Harry Härtel