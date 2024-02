Bildrechte: dpa

Arbeitskampf im ÖPNV Streiks: Viele Ausfälle bei Bus und Straßenbahn in Sachsen erwartet

01. Februar 2024, 09:57 Uhr

Pendler in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau sowie in mehreren Landkreisen müssen sich am Freitag nach Alternativen umschauen. Dort wird der Nah- und Regionalverkehr bestreikt. Auch im Schülerverkehr können Fahrten ausfallen. Subunternehmer sollen auf den von ihnen bedienten Linien aber unterwegs sein.