Tarifbeschäftigte an Universitätskliniken wollen am heutigen Dienstag in mehreren Bundesländern ihre Arbeit niederlegen. Aktionen sind demnach auch in Sachsen geplant. Damit wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen. Dazu aufgerufen haben die Gewerkschaften Verdi und GEW. In den Tarifverhandlungen fordern sie eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Arbeitgeber hatten die Forderungen bislang als unrealistisch zurückgewiesen.