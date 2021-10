Erneuerbare Energien Warum Sachsen mit dem Ausbau von Windkraft nicht vorankommt

In der sächsischen Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen knirscht und knarzt es gewaltig: Grund dafür ist der nicht stattfindende Ausbau der Windkraft in Sachsen. Im vergangenen und auch im aktuellen Jahr ist de facto keine Leistung mehr dazu gekommen – und das, obwohl die Koalitionäre sich in ihrem Vertrag vor zwei Jahren auf eine Energiewende verständigt hatten. Die Situation ist zurzeit so angespannt, dass auch ein anderes extrem wichtiges Zukunftsprojekt scheitern könnte.