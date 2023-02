Das war in der Öffentlichkeit: Ich wurde überrumpelt und sollte Knall auf Fall zum Vater. Ich habe mich versteckt, wurde gefunden und dann vor den Augen fremder Leute ins Auto gezerrt. Die haben alle erschrocken geguckt, aber keiner hat etwas gemacht. Als Kind fühlst du dich so verraten.

Ja, ich sagte meiner Mutter, dass ich nicht mehr zu ihm will. Das sogenannte Helfersystem hat von mir erwartet, dass ich das allein sage. In der Regel wird sonst Manipulation seitens des Elternteils vorgeworfen. In meinem Fall von meiner Mutter. Ich musste also meinen ganzen Mut zusammennehmen.