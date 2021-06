Berufsausbildung Kritik an Plänen für Neuordnung des Berufsschulnetzes

Das Land will die Schulstandorte der Berufsausbildung neu ordnen. Künftig sollen Ausbildungsgänge an einzelnen Standorten gebündelt werden. Aus den Landkreisen Bautzen und Mittelsachsen wird Kritik an diesem Plan laut. Längere Anfahrtswege zur Berufsschule könnten junge Menschen von Ausbildungen in bestimmten Berufen abschrecken, so die Sorge.