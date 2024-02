Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will das neue Vergabegesetz in Sachsen in der nächsten Kabinetts-Sitzung verabschieden. Das teilte der Minister am Donnerstag in Dresden mit. Danach soll der Gesetzentwurf zur Anhörung freigegeben werden. "Der Gesetzentwurf ist nicht von Tisch, er liegt auf dem Kabinetts-Tisch." Die Stellungnahmen der Wirtschaftskammern, die den Entwurf bislang ablehnen, würden dann in den Entwurf eingearbeitet, so Dulig.