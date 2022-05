Fördergeld Alles für die Katz: Sachsen unterstützt Tierschutzvereine bei Kastration

Die Zahl der streunenden Katzen in Sachsen ist nicht bekannt. Trotzdem will der Freistaat fast 700.000 Euro für die Kastration streunender Katzen ausgeben. Damit soll die Ausbreitung von Krankheiten verhindert werden. In Leipzig fordert der Amtstierarzt, alle "Freigänger" zu kastrieren. In Großenhain und Radeberg ist das geregelt - per Polizeiverordnung.