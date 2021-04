Dass das Thema Streuobstwiese mehr in den Fokus rückt, ist Kellermann ganz recht: "Finde ich sehr gut, keine Frage! Es gibt nicht mehr so viele und sie befinden sich teilweise in nicht so gutem Zustand." Sie seien wichtig als kleine Oasen für Insekten am Stadtrand oder auch in ländlichen Gegenden, in denen im großen Stil Landwirtschaft betrieben werde.