Der Sächsische Handwerkstag, Dachorganisation der Handwerksbranche, stellt die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland in Frage. "Das ist eine Entscheidung, die eigentlich nochmals gründlich überdacht werden sollte", sagte der Handwerkspräsident Jörg Dittrich am Dienstag in Dresden. Angesichts der Energiekrise ist es laut Dittrich fraglich, warum die Bundesregierung auf die drei verbliebenen Atomkraftwerke verzichten möchte und sie nicht als Reserve in der Hinterhand behält.