Strom und Gas werden für viele Kunden in Sachsen in diesem Winter wieder günstiger. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN bei mehreren Energieversorgern ergeben. Sie reagieren damit auf die zuletzt gesunkenen Marktpreise. Doch wegen vieler Unsicherheiten auf dem Markt und der Unklarheit, wie es mit der Mehrwertsteuer für Gas und den Energiepreisbremsen weitergeht, sind die Unternehmen auch zurückhaltend.

Die Leipziger Stadtwerke senken zum 1.1.2024 die Preise für ihre Kunden deutlich, die nicht in der Grundversorgung sind. So muss ein Leipziger Musterhaushalt mit zwei Menschen und einem jährlichen Verbrauch von 1.900 Kilowattstunden Strom etwa 31 Prozent weniger zahlen als bisher. Bei einem Gasverbrauch von 14.000 kWh sind es 43 Prozent weniger. Laut Stadtwerken sparen Kunden damit im Jahr 340 Euro, bei Gas sind es rund 1.200 Euro. Die neuen Tarife liegen unterhalb der Preisbremsen der Bundesregierung. Als Grund für die Preissenkung nannten die Leipziger Stadtwerke die gesunkenen Einkaufspreise an den Großhandelsmärkten.