Verbraucherzentrale Sachsen prüft Erster Stromanbieter verlangt mehr als einen Euro pro Kilowattstunde

Zum ersten Mal in Sachsen soll ein Stromkunde mehr als einen Euro pro Kilowattstunde zahlen. Die Verbraucherzentrale teilte mit, dass es sich um einen Kunden des Unternehmens Voxenergie handele. Die Forderung belaufe sich auf 103,45 Cent pro Kilowattstunde. Ob die Preiserhöhung rechtens ist, werde überprüft, erklärte Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.



Eine Preiserhöhung ermögliche in jedem Fall ein Sonderkündigungsrecht. Die Verbraucherzentrale rät in einem solchen Fall, sich einen neuen Anbieter zu suchen. Da dies aktuell "wegen der Nervosität im Markt oftmals schwierig" sei, berate die Verbraucherzentrale individuell, erklärte Bücklein auf Anfrage von MDR SACHSEN. Hierbei würde auch auf mögliche Energieeinsparmöglichkeiten geschaut. Verbraucher sollten stets auch die Tarife der Grundversorger prüfen.



Pauschal könne aber nicht gesagt, ein Wechsel zum Grundversorger sei derzeit immer die beste Option, so Bücklein. Die Verbraucherschützer kritisieren, dass inzwischen erste Grundversorger Neukunden automatisch den auf drei Monate befristeten und teureren Tarif der Ersatzversorgung berechneten - selbst wenn Stromkunden freiwillig und ohne Not durch Preiserhöhung oder Insolvenz des bisheriger Versorgers wechseln wollen. Eine Beratung bei der Verbraucherzentrale kostet pauschal 15 Euro.