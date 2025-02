In den drei sächsischen Großstädten ist im vergangenen Jahr 5.531 säumigen Haushalten der Strom abgeschaltet worden. Das geht aus einer Übersicht hervor, die die Linksfraktion im Landtag von der Staatsregierung angefordert hatte. Demnach stieg die Zahl der Stromsperren in Chemnitz, Dresden und Leipzig im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Zuvor war die Gesamttendenz jahrelang rückläufig. In den zehn Landkreisen werden keine entsprechenden Daten erhoben. Die in den Großstädten betroffenen Haushalte waren im Schnitt eine Woche von der Stromversorgung abgeschnitten.