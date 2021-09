In Sachsen soll künftig zweimal pro Jahr entschieden werden, wie die Fördergelder für den Strukturwandel nach der Braunkohle ausgeben werden. Das teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Mittwoch mit. Entscheidungsrunden dazu sollen jeweils im Juni und im November stattfinden, hieß es. Das Verfahren sei transparent, urteilte der zuständige Minister Thomas Schmidt (CDU) nach einer Diskussionsrunde mit Bürgermeistern und Landräten in Höfgen bei Grimma.

Wir haben von Anfang an ständig Rücksprache mit den Kommunen gehalten, wie die Prozesse am besten ablaufen sollen.

Mehr als 50 Projekte von der Kita bis zur Forschungseinrichtung sind in der ersten Bewilligungsrunde vorgesehen. Die Begehrlichkeiten seien groß, sagte der Minister, der weitere Runden ankündigte. Während dabei laut Ministerium die direkte Unterstützung von Unternehmen untersagt ist, kann jedoch ein Umfeld geschaffen werden, in dem wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Gefördert werden dürfen beispielsweise Gewerbegebiete und der Tourismus.

Ob sich dadurch aber wirklich neue Unternehmen in Sachsen ansiedeln und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen, könne man nicht so genau vorhersagen, meinte Birgit Weber vom Regionalen Begleitausschuss für die Lausitz.

Klar ist, viele Kommunen hoffen auf die Förderung und manche sind enttäuscht, weil sie in der ersten Runde nicht dabei sind. In Groitzsch zum Beispiel wurde der weitere Ausbau des Fitness- und Wellnesscenters in der Alten Brauerei auf die Herbstrunde vertagt. Auch das Dorfgemeinschaftszentrum in Lossatal sei nicht völlig raus, sagte Henry Graichen, Vorsitzender des Begleitausschusses für das Mitteldeutsche Revier.