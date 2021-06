Mit rund 6,5 Milliarden Euro will sich der Bund mit eigenen Projekten am Strukturwandel in den sächsischen Kohlerevieren beteiligen. Darüber informierte am Freitag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Allein 4,5 Milliarden Euro sollen in die Oberlausitz gehen. Ziel sei es, mit dem Geld Arbeitsplätze zu schaffen und eine neue Wirtschaftsstruktur aufzubauen, so Kretschmer. Deshalb sollen die Mittel vor allem in Forschung, Innovation und Wissenschaft fließen. Aber auch Investitionen in die Infrastruktur seien geplant. So ist der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Görlitz - Weißwasser - Berlin vorgesehen. Gleiches gilt für die Strecke von Leipzig nach Chemnitz.