Die sächsischen Grünen pochen auf mehr Transparenz bei Projekten für den Strukturwandel in den Kohleregionen des Landes. Er könne nur gelingen, wenn man Bürgerinnen und Bürger aktiv in diesen Prozess einbeziehe, erklärte die Landtagsabgeordnete Ines Kummer am Sonntag in Dresden.