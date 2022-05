Mehr als 3.000 Geflüchtete aus der Ukraine wollen in Sachsen studieren. Vor allem für Plätze an der Universität Leipzig bestehe großes Interesse, hier gebe es bereits 1.500 Anfragen, sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow am Dienstag. Für Dresden gebe es 950 Interessenten, für Chemnitz 165. Weniger gefragt seien Hochschulen in Zwickau oder Freiberg. Dort gebe es aber noch Kapazitäten, Studierende aus der Ukraine aufzunehmen. Viele Hochschulen im Freistaat hätten ihre Bewerbungsfristen verlängert und die Gebühren für eine Gasthörerschaft erlassen.