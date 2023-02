Diskriminierungserfahrungen sind bei Menschen in Sachsen sehr geläufig. In einer Umfrage, die im Rahmen einer neuen Studie durchgeführt wurde, gaben 55 Prozent der Befragten an, dass sie einmal ausgegrenzt oder benachteiligt worden sind. Damit liegt Sachsen auf Bundesniveau. Auch in den restlichen Bundesländern gaben rund 55 Prozent der Bevölkerung an, Diskriminierung erlebt zu haben.