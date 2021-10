In Sachsen haben rund 13 Prozent der Beschäftigten von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 profitiert. Das waren anteilig so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, die am Montag in Dresden vorgestellt wurde.



Für die Studie wurden über etwa fünf Jahre die Umsetzung und Auswirkung des Mindestlohnes in Sachsen untersucht. Dass Sachsen stärker als andere Bundesländer betroffen war, liegt laut Studie vor allem an der kleinteiligen Unternehmensstruktur, geringer Tarifbindung sowie der Grenzlage nach Osteuropa. Im Vergleich zu anderen Bundesländern stiegen hier die Stunden- und Monatslöhne stärker, gleichzeitig erhöhten sich die Arbeitskosten für Unternehmen.