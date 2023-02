Während es bei Jungen teilweise einen leichten Rückgang gab, zeigte die Studie eine auffällige, wenn auch geringe Zunahme psychischer Erkrankungen in der Altersgruppe der 15 bis 16 jahre alten Mädchen . Insgesamt wurden mehr als 200.000 zehn- bis 16-jährige gesetzlich Versicherte in Sachsen auf psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen untersucht.

Kultusminister Christian Piwarz hat in einer Stellungnahme zur Studie die "zu lange Einschränkung" von Kindern "in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung zum Schutz der Alten und vulnerablen Gruppen" bedauert. "Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie wissen wir: Die Schulen waren viel zu lang geschlossen. Schulen und Kitas waren eben nicht Treiber der Pandemie, wie oftmals behauptet wurde", so der Minister. Deren Schließung hätte Folgen für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gehabt. Diese seien laut Piwarz gravierender als entstandene Bildungslücken.

Was in Sachsen mit der Studie bekanntgeben wird, steht im Gegensatz zum Bericht einer Arbeitsgruppe unter Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Demnach leiden bis heute 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland an psychischen Belastungen als Folge der Corona-Pandemie. Der im Februar 2023 vorgelegte Abschlussbericht stützt sich auf sechs Studien zur Kindergesundheit und Corona-Folgen, deren Ergebnisse schon veröffentlicht sind. Demnach nahmen Essstörungen, Bewegungsmangel und Depressionen zu.