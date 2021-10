Beim Einsteigen in sein Fahrzeug ist ein Autofahrer in Bad Schlema am Donnerstag kurz vor 11 Uhr von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Wie die Polizei bestätigte, konnte sich der Mann nicht mehr selbst befreien. Allerdings fuhr noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ein Ersthelfer an der Unfallstelle vorbei. Er hatte den Angaben zufolge eine Kettensäge im Auto, mit der er erstmal die Last von dem Verletzten nehmen konnte. Der zuvor eingeklemmte Mann wurde vom Rettungsdienst mit schweren Veletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Grubenstraße war voll gesperrt.