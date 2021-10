18:18 Uhr | 17 Bäume auf Oberleitungen der Dresdner Verkehrsbetriebe

Insgesamt 17 umgestürzte Bäume lagen oder liegen noch auf den Oberleitungen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Das teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Die größten Sachschäden entstanden den Angaben zufolge im Bereich der Stübelallee. Dort habe ein Baum mehrere Ausleger, an denen die Fahrleitung befestigt ist, einfach abgeknickt, hieß es. Auf der Kesselsdorfer Straße drohte ein Gerüst vom Sturm umgerissen zu werden. Dort wurde nach DVB-Angaben von 12 bis 13:15 Uhr der Fahrstrom der Straßenbahn vorsorglich ausgeschaltet. Unfälle oder Personenschäden habe es in Zusammenhang mit dem Sturm nicht gegeben.

17:57 Uhr | Erhebliche Sturmschäden in der Oberlausitz

In der Oberlausitz mussten die Feuerwehren wegen des Herbststurmes mehr als 400 Mal ausrücken. Das teilte ein Sprecher der Rettungsleitstell in Hoyerswerda auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Vor allem umgestürzte Bäume und herabfallende Äste auf den Straßen mussten beseitigt werden. Zahlreiche Autos wurden von umfallenden Bäumen oder herabfallenden Dachziegeln beschädigt.

In Görlitz ist die Straße am Grünen Graben komplett gesperrt. Dadurch kommt es auch zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. In Weißwasser hat der Sturm zwei Dächer schwer beschädigt. In Kamenz ist die Bautzener Straße stadtauswärts ab dem Freizeitzentrum aufgrund von Aufräumarbeiten vollgesperrt. Die Züge fahren wieder in der Region, jedoch muss weiter mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden.

In der Carl-von-Ossietzky-Straße in Görlitz begrub ein Baum dieses Auto unter sich. Bildrechte: Danilo Dittrich

17:35 Uhr | Herumgewirbelte Äste auf Dresdner Altmarkt

Die Auswirkungen des Herbststurms waren am Donnerstag auch auf dem Dresdner Altmarkt zu bemerken. Äste eines nahegelegenen Baums wurden herumgewirbelt und fielen unter anderem auf die Stühle und Tische eines Restaurants.

Abgebrochene Äste liegen auf dem Altmarkt in Dresden. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

17:22 Uhr | Stärkste Böen auf dem Fichtelberg - Windstärke 11 in Leipzig und Dresden