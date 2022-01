Schadensbilanz in Sachsen Wäldern nach "Kyrill" In Sachsen richtete Orkan "Kyrill" vor 15 Jahren den größten Schaden in den Wäldern an: Er hinterließ nach zwei Tagen mehr als 1.300 Hektar Kahlflächen im Staatswald und über 1,8 Millionen Kubikmeter gebrochenes Holz in allen Waldarten. Der Aufwand für die Schadensbeseitigung allein im Staatswald belief sich auf rund 18 Millionen Euro.