In Dresden ist die Feuerwehr in der Nacht zu fünf sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. So drohte zum Beispiel das Zelt eines Corona-Schnelltestzentrums auf der Prager Straße vom Sturm weggerissen zu werden. Die Feuerwehr konnte das Zelt nach eigenen Angaben rechtzeitig sichern.

In Dresden sicherte die Feuerwehr am Sonntagmorgen lose Verkleidungen von Balkonen.

In Dresden sicherte die Feuerwehr am Sonntagmorgen lose Verkleidungen von Balkonen.

In Dresden sicherte die Feuerwehr am Sonntagmorgen lose Verkleidungen von Balkonen. Bildrechte: Tino Plunert

Auch am Sonntagmorgen gab es in Dresden bereits einige Einsätze. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, mussten bislang sechs umgestürzte Bäume beseitigt, mehrere Verkehrsschilder aus dem Verkehrsbereich entfernt oder lose Verkleidungen von Balkonen beziehungsweise Baugerüsten gesichert werden. In der Freystraße war eine etwa zwölf Meter hohe Kiefer in die Oberleitung der Straßenbahn gestürzt. Die Gefahr konnte gemeinsam von Feuerwehr und den Verkehrsbetrieben beseitigt werden, so dass der Verkehr wieder rollen kann.