Erste Sturmbilanz Orkantief "Zeynep" richtet in Sachsen große Sachschäden an

Anders war die Lage in den großen Städten. Vor allem in Dresden ging der Sturm mit bisher neun Einsätzen glimpflich über die Bühne. Unter anderem fiel in der Landeshauptstadt im Stadtteil Leuben ein Baum auf einen Supermarkt und in der Kesselsdorfer Straße in Gompitz auf ein Wohnhaus, teilte die Feuerwehr mit. In der Wilsdruffer Vorstadt löste sich wiederum ein Dachziegel von einem Haus, blieb aber laut Feuerwehr im Schneefang hängen. Etwas mehr als in Dresden war in Leipzig (20 Einsätze) und in Chemnitz (23 Einsätze) los. Während es in Leipzig vor allem lose Dachteile waren, um die sich die Feuerwehr kümmern musste, fiel im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg laut Rettungsleitstelle ein Baum in eine Freileitung, sodass die Funken sprühten. Ebenfalls in Chemnitz im Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain prallte, so wie in Dresden, ein Baum auf ein Wohnhaus.