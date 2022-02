Unwetterbilanz Ein Verletzter bei Sturm über Sachsen

Dachschaden, Schneeverwehungen, Zug- und Telefonausfälle - der stürmische Sonntag hat in Sachsen die Rettungskräfte gefordert. Dennoch hielten sich die Störungen und Behinderungen in Grenzen, konstatierte die Polizei in Chemnitz. Ein Autofahrer musste aber ins Krankenhaus, nachdem eine Sturmböe sein Auto erfasst und von der Straße gedrückt hatte.