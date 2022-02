15:45 Uhr | Festung Königstein am Donnerstag geschlossen

Aufgrund des angekündigten Sturmtiefs bleibt die Festung Königstein eigenen Angaben zufolge für Besucherinnen und Besucher am Donnerstag geschlossen. Ab Freitag soll sie wieder planmäßig öffnen. Vorausetzung dafür sei, dass es die Wetterbedingungen zulassen. Bildrechte: IMAGO / Olaf Döring

15:19 Uhr | Neben Sturm auch einzelne Gewitter gefährlich

Neben schwerem Sturm mit Böen in Orkanstärke hat der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag auch vor einzelnen Gewittern gewarnt. Das Sturmtief Vera zieht von der Nordsee über Dänemark ostwärts. Die dazugehörige Kaltfront soll Sachsen am Donnerstagmorgen überqueren. Der Deutsche Wetterdienst hat Verhaltenstipps herausgegeben, die bis Donnerstagabend in Sachsen beherzigt werden sollten:

Unnötige Wege im Freien sollten vermieden, Wälder nicht betreten werden. Auch Autofahrer sollten besonders wachsam sein, weil eine erhebliche Gefahr durch umstürzende Bäume, abbrechende Äste und auch durch Baugerüste besteht. Jens Oehmichen Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst

14:47 Uhr | Stadtpark und Tiergarten Delitzsch gesperrt

Der Tiergarten in Delitzsch bleibt am Donnerstag geschlossen. Das sagte ein Stadtsprecher MDR SACHSEN. Auch der Wochenmarkt morgen ist abgesagt worden. Der Stadtpark in Delitzsch bleibt laut Stadt bis Montag gesperrt, um Besuchende vor herabfallenden Ästen und Zweigen zu schützen.

14:38 Uhr | Wintersport am Fichtelberg eingeschränkt

Am heutigen Mittwoch haben die Fichtelberg Schwebebahn und der Vierersessel stillgestanden. "Am Donnerstag wird es wohl noch stürmischer, da wird noch mehr bei uns stillstehen", sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch. Wegen der Baumbruchgefahr werden dann wohl auch einige Loipen gesperrt.

14:13 Uhr | Zoo Hoyerswerda am Donnerstag geschlossen

Der Zoo Hoyerswerda bleibt am Donnerstag "aufgrund von angekündigten starken Sturm- bis hin zu orkanartigen Böen zum Schutz der Tiere, Mitarbeiter und Besucher ganztägig geschlossen", informierte die Stadtverwaltung. Das Schloss und Stadtmuseum bleiben für Besucher weiterhin geöffnet.

14:02 Uhr | Wochenmärkte in Leipzig abgesagt

Das Marktamt der Stadt Leipzig alle Wochenmärkte abgesagt, die am Donnerstag stattfinden sollten. Über die Märkte am Freitag und Sonnabend werde nach Wetterlage entschieden. Von der Absage am Donnerstag sind die Märkte betroffen im Gohlis-Park, in Grünau (WK 4), Lößnig, Paunsdorf, auf dem Torgauer Platz und in Wiederitzsch.

14:00 Uhr | Görlitz schließt Friedhöfe

Aus Sicherheitsgründen bleiben wegen der Sturmwarnungen am Donnerstag der Städtische Friedhof und der Jüdische Friedhof in Görlitz und der Friedhof in Hagenwerder geschlossen. Die Friedhofsverwaltung ist laut Stadt morgen nur telefonisch oder per Mail erreichbar.

13:50 Uhr | Feuerwehr Dresden warnt

Nach Veröffentlichung der amtlichen Unwetterwarnung vor Orkanböen bis Donnerstag hat die Feuerwehr Dresden bei Twitter alle Bürgerinnen und Bürger gewarnt: