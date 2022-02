Die Trilex-Züge in der Oberlausitz fahren wegen der Wetterlage bis einschließlich morgen anders als gewohnt. So würden die Strecken Dresden - Görlitz und Dresden - Zittau nicht durchgehend befahren. Fahrgäste müssen in Bischofswerda umsteigen. Der unabhängige Betrieb der drei Streckenabschnitte ermögliche es, besser auf Astabbrüche und Bäume im Gleis reagieren zu können, teilt die Länderbahn mit.