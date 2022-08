Jörg Böhm, dem Betreiber des Kletterwaldes an der Talsperre Pöhl im Vogtland, blieb keine andere Wahl. Er musste die Reißleine ziehen, mitten in der Hauptsaison, alles andere wäre unverantwortlich gewesen. Weil Borkenkäfer sich in die Bäume fraßen, brachen sie – genau an der Stelle, an der hölzerne Plattformen befestigt waren.