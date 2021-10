In Sachsens Wäldern dauern die Aufräumarbeiten nach dem Sturm "Ignatz" von Ende vergangener Woche an. Im Nationalpark Sächsische Schweiz gelte am Dienstag noch ein weitestgehendes Betretungsverbot, sagte Renke Coordes, Pressesprecher von Sachsenforst auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das Betretungsverbot gelte für etwa 90 Prozent des Nationalparks. Aufgrund sehr vieler abgestorbener Fichten bestehe extreme Baumsturzgefahr. Die Lage werde jeden Tag neu bewertet.