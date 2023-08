Wer Roland Kaiser für lau lauschen will, geht am Wochenende auf die Dresdner Carolabrücke. Astronomie-Fans, die vom Vollmond fasziniert sind, hat es am Dienstag auf die benachbarte Augustusbrücke gezogen. Von dort war der sogenannte Supermond besonders gut über der barocken Altstadt zu sehen. Sogar das Wetter spielte mit, die Wolkendecke riss auf.

Wenn der Mond die Sonne berührt, hat Hubert Kah Anfang der Achtziger gesungen. In der Nacht zum Mittwoch schien der Mond zumindest von der Erde aus zum Greifen nah - wie hier über der Dresdner Kunstakademie. Dutzende Fotografen hielten das astronomische Phänomen fest. Bildrechte: Benedict Bartsch