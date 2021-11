Sozialministerin Petra Köpping geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche so mehr Gehör in der Politik finden. "Ihre Rechte werden in Sachsen nachhaltig und langfristig gestärkt, nicht nur am Kindertag. So können sie ihr Sachsen selbst mitgestalten." Die neue Kinder- und Jugendbeauftragte Rüthrich will bestmögliche Rahmenbedingungen für das gute Aufwachsen von allen Kindern schaffen. "Mein Ziel ist es, dass alle Kinder bei uns in Sachsen geschützt sind, gefördert werden und sich beteiligen können." Das sei ihr Recht.