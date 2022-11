Weitere Themen während der viertägigen Beratungen der Landeskirche waren der Ukrainekrieg sowie sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen. Die Synode hatte einen Bericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Landeskirche entgegengenommen. Bislang sind laut dem Präsidenten des sächsischen Landeskirchenamtes, Hans-Peter Vollbach, 48 Fälle sexuellen Missbrauchs bekannt. Allein 33 Fälle stünden im Zusammenhang mit dem langjährigen Jugendwart und Diakon Kurt Ströer (1921-2013), hieß es. Zudem waren knapp zehn Fälle aus den 1990er-Jahren in einer erzgebirgischen Kirchgemeinde bekannt geworden. In den vergangenen zwei Jahren seien der Landeskirche darüber hinaus weitere Missbrauchsfälle angezeigt worden, sagte Synodalpräsidentin Bettina Westfeld. 2020 hatte die Landeskirche eine unabhängige Kommission sowie eine Meldestelle zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt eingerichtet.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine regt die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens Friedensgebete in Kirchgemeinden an. Zudem sollen Menschen in Kriegsregionen, Flüchtlinge und Helfende in den Nachbarländern unterstützt werden, heißt es in einem "Wort der Landessynode". Es brauche vielmehr Trost und praktische Hilfe. Kirche werde zudem dafür gebraucht, "Verbindungen zu schaffen und zu halten". Es werde "sehr wohl und zu Recht" von der Kirche erwartet, "die Hoffnung auf Frieden aufrechtzuerhalten", sagt der sächsische Landesbischof vor seiner Landessynode.