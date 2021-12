Die Tafeln in Sachsen haben in diesem Jahr 1.500 Tonnen Lebensmittel und Hilfsgüter verteilt. Das sei eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, sagte Tafel-Sprecher Karl-Theodor Huttner MDR SACHSEN. "Im zu Ende gehenden Jahr haben wir eine Steigerung von etwa zehn Prozent, während wir davon ausgehen, dass es in den Städten teilweise mehr sind, während es in ländlichen Gebieten etwas weniger sind," so Huttner weiter.