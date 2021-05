Alt-Tags, Audiodeskriptionen, Voice-Reader: Über die Verfügbarkeit solcher Funktionen für die Barrierefreiheit auf Internetseiten und in Apps wacht in Sachsen unter anderem Johannes Fischer vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (DZB). 2019 wurde dort eine Überwachungsstelle für die Einhaltung und Umsetzung des Barrierefreie-Websites-Gesetz geschaffen. Fischer unterstützt öffentliche Stellen dabei, ihre Webseiten und Apps barrierefrei zu gestalten, prüft aber auch, ob die Standards eingehalten werden. "Bei der Prüfung zeigt sich häufig, dass großer Nachholbedarf besteht", fasst er zusammen. Die Hälfte der prüfbaren Anforderungen seien nicht vorhanden. "Das bedeute aber nicht, dass die Seite nicht nutzbar ist. Aber die Bedienung kann dann nervig sein", fügt er hinzu.

Diese Einschätzung teilt auch André Brendle vom Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen. Vor allem bei den Seiten der Landratsämter und Krankenkassen gebe es häufig Probleme für Menschen mit Sehbehinderungen. "Vor allem bei Formularen gibt es Nachholbedarf. Aber auch beim Aufbau der Seiten und den Kontrasten gibt es häufig Probleme", erklärt Brendle MDR SACHSEN. Die Dokumente seien häufig nur gescannt und könnten so nicht vom Screen-Reader gelesen werden. "Ich weiß dann nicht, in welchem Feld ich mich befinde, oder wo ich noch ein Häkchen setzen muss", so Brendle, der selbst nur noch über acht Prozent Sehvermögen verfügt.

Aber was braucht eine digitale Anwendung eigentlich für Voraussetzungen, um als barrierefrei zu gelten? Laut Fischer vom DZB müssen beispielsweise Fotos mit sogenannten Alternativtexten versehen werden, damit sie dann von einem Programm vorgelesen werden können. Eine separate Vorlesefunktion auf der Seite selbst ist keine Pflicht, wird aber in vielen Fällen schon von den Seiten angeboten. Zudem müsse der Kontrast auf der Website angepasst werden können, oder die Schriftgröße veränderbar sein. Auch sollen Nutzende mit der Tastatur durch die Seite navigieren können, Pdf-Dateien seien ebenfalls barrierefrei zu gestalten. Bei Videos sind Untertitel und eine Audiodeskription Voraussetzung für Barrierefreiheit. Auch Apps sollen nach den Regeln eines "Universellen Designs" gestaltet werden. Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache sind in Sachsen eine Empfehlung und keine Pflicht.