In mehreren Städten in Sachsen ist am Sonnabendvormittag an das Ende und die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert worden. Da coronabedingt öffentliche Gedenkveranstaltungen nicht möglich sind, wurden an verschiedenen Gedenkorten in aller Stille Blumen und Kränze niedergelegt. Am Ehrenmal für die militärischen und zivilen Gefallenen des Zweiten Weltkrieges aus der ehemaligen Sowjetunion in Leipzig gedachten Oberbürgermeister Burkhard Jung und der Generalkonsul der Russischen Föderation in Leipzig, Andrey Y. Dronov, gemeinsam. Linke-Kommunalpolitiker trafen sich in Dresden an dem 1945 entstandenen Sowjetischen Ehrenmal für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee vor dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr im Norden der Stadt. In Chemnitz haben etwa 100 Menschen auf dem sowjetischen Friedhof im Ortsteil Reichenhain des Kriegsendes vor 76 Jahren gedacht.