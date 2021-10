Der Tag der Deutschen Einheit wird auch in diesem Jahr an verschiedenen Orten in Sachsen gefeiert. Beim Festakt im Landtag spricht diesmal der frühere französische Premierminister Jean-Marc Ayrault. Weitere Redner sind Landtagspräsident Matthias Rößler sowie Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther. Der MDR überträgt die Verantaltung live ab 10 Uhr. Gleiches gilt für die zentralen Einheitsfeierlichkeiten für alle Bundesländer, die in diesem Jahr in Halle stattfinden.