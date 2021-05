Ob bezahlte Helfer und Alltagsbegleiter, Ehrenamt oder private Initiative, die Sachsen setzen auf gute Nachbarschaft. "Gesellschaftlicher Zusammenhalt beginnt im Nahbereich: in der Familie, in der Nachbarschaft, mit Freunden", sagt die dafür zuständige Sozialministerin Petra Köpping (SPD) zum Tag der Nachbarschaft am Freitag, 28. Mai. Die Bedeutung nachbarschaftlicher Unterstützung habe sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, so Köpping.

Seit 2013 Hilfe für Pflegebedürftige

Sachsen ist nach Ministeriumsangaben Vorreiter in Sachen Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige. Seit 2013 kann jeder Betroffene betreuen und so deren Angehörige entlasten, auch ohne Fachkenntnisse. Landesweit gibt es inzwischen 4.033 solcher Nachbarschaftshelferinnen und -helfer. Und die können über Kontaktstellen beraten und auch engagiert werden. Sie können pro Stunde zehn Euro für ihren Dienst in Rechnung stellen, eine Fachkraft auch mehr. Für Senioren gibt es ehrenamtliche Alltagsbegleiter, die über 60-Jährigen im Haushalt helfen oder, vor allem auf dem Land, zum Arzt, aber auch zum Tanztee oder zur Kaffeerunde fahren.

In der Corona-Krise kümmern sich die Menschen in Sachsen aktiv um ihre Mitmenschen. Auch sonst steht die Nachbarschaftshilfe hoch im Kurs. Bildrechte: IMAGO / PhotoAlto

Mehr als die Häfte der Dresdner ehrenamtlich aktiv

Vorbildlich ist in dieser Hinsicht auch die Landeshauptstadt. Mehr als jeder zweite Dresdner ist ehrenamtlich aktiv. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Bürgerstiftung Dresden in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. 39 Prozent sind demnach ehrenamtlich in einer gemeinnützigen Organisation wie zum Beispiel einem Verein tätig, 36 Prozent sind im privaten Rahmen ehrenamtlich engagiert, indem sie etwa Nachbarn oder Bekannten im Alltag helfen, zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern.

Einkaufshilfe für Menschen in Quarantäne

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Freiwilligenagentur der Dresdner Bürgerstiftung. Seit 20 Jahren vermittelt sie Ehrenamtliche in passende Einsatzstellen und nutzt dafür seit 2019 auch die Plattform www.ehrensache.jetzt. "Als coronabedingt im Winter viele Menschen in Quarantäne mussten, waren beispielsweise Einkaufshilfen stark nachgefragt", sagt Charlotte Müller, die für die Ehrenamtsplattform arbeitet. Während der zweiten Corona-Welle hätten sich zudem viele Ehrenamtliche in Pflegeheimen engagiert und dort unter anderem bei den Corona-Tests oder in der Küche geholfen, so Müller.

Helfer möchten Gesellschaft etwas zurückgeben

Nachdem die Corona-Zahlen mittlerweile zurückgehen, kristallisiert sich ein weiterer Schwerpunkt hinaus. "Durch die Lockdowns sind zahlreiche Kinder schulisch ins Hintertreffen geraten. Daher suchen Vereine Mitstreiter, die den Schülern bei den Hausaufgaben helfen", beschreibt Müller den aktuellen Trend. Eine spezielle Alters- oder Berufsgruppe, die sich melde, gebe es nicht. "Das ist wirklich ein breites Spektrum. Oft sind es Menschen, die sagen: 'Mir ist es in meinem Leben so gut ergangen. Ich möchte etwas zurückgeben.'"

Jungen Menschen liegt Klimaschutz am Herzen

Nur beim Thema Umwelt- und Klimaschutz gibt es eine Altersgruppe, die hervorsticht. "Bei diesem Thema melden sich tatsächlich besonders viele junge Menschen, vor allem Studentinnen und Studenten", sagt Müller. Unter anderem gebe es eine Initiative, die regelmäßig im Stadtgebiet Zigarettenkippen aufsammle.

Auch ein nettes Gespräch am Balkon kann so manche Brücke bauen. Bildrechte: dpa

Pflanzentauschbörse und Parkerkundung in Leipzig

Umweltthemen stehen am Nachbarschaftstag auch in Leipzig hoch im Kurs. So lädt das soziokulturelle Mehrgenerationenzentrum "Haus Steinstrasse" alle Nachbarn rund um den Robert-Koch-Park zur Pflanzentauschbörse ein. Unter anderem können dort bei einem netten Gespräch Setzlinge und Samen den Besitzer wechseln. Die Annalinde gGmbH veranstaltet wiederum im Mariannen-Park die Aktion "Parkgeflüster #4", wo Teilnehmende mehr über die Geschichte des Parks erfahren und ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen teilen können.

Nachbarschaftstag immer beliebter

Die nebenan.de-Stiftung, unter deren Dach die Aktionen zum Nachbarschaftstag zusammenlaufen, zieht mit Blick auf die Entwicklung der Veranstaltung ein positives Fazit: "Als wir vor drei Jahren angefangen haben, gab es in ganz Deutschland 1.000 Veranstaltungen. Jetzt sind es schon 5.000. Das zeigt einfach, wie groß das Interesse an der Nachbarschaft ist, gerade in Pandemiezeiten", sagt die Geschäftsführerin der Stiftung, Katharina Roth.