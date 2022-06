Im Jahr 2021 haben in Sachsen 56 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Jahr zuvor, in dem es Organspenden von 68 Menschen gab. Die Spendebereitschaft in Sachsen liegt jedoch konstant über dem Bundesdurchschnitt, so das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS): Im Jahr 2021 gab es hier 13,8 Organspender pro einer Million Einwohnern im Vergleich zu 11,2 Organspendern pro einer Million Einwohnern im Bundesdurchschnitt.