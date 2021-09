Ausflüge Tipps für Familien zum Tag des offenen Denkmals in Sachsen

Einen Blick hinter sonst geschlossene Türen werfen: Am Tag des offenen Denkmals sind an diesem Sonntag auch in Sachsen Gebäude und andere Einrichtungen geöffnet, die normalerweise nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich sind. An und in mehr als 420 Denkmälern im ganzen Land, darunter Kirchen, Museen, Wohnhäuser, Bunker und historische Fahrzeuge, werden beispielsweise Führungen angeboten und Mitmachangebote für Kinder veranstaltet. Wir wollen Ihnen ein paar davon näher vorstellen.