Tag gegen Lärm: Landesumweltamt Sachsen berät, wenn es zu laut ist

Laute Nachbarn, viel befahrene Straßen: In Deutschland fühlt sich jeder Vierte durch Lärm im Wohnumfeld gestört. Im Jahr 2019 traf das auf 26 Prozent der Bevölkerung zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des internationalen Tags gegen Lärm mitteilte. Demnach störten sich zwei Prozent weniger Menschen an Krach durch Verkehr, Nachbarschaft oder Industrie als im Vorjahr. Welchen Lärm die Menschen im Sachsen besonders als störend empfinden, können sie am Mittwoch zum "Tag gegen Lärm" an einem Bürgertelefon loswerden.