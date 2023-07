Am zurückliegenden Hitze-Wochenende sind in Sachsen am Sonntag verbreitet Temperaturrekorde gebrochen worden. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. "Fast alle Stationen haben am 9. Juli Rekordwerte erreicht", sagte ein Sprecher des DWD.

Am wärmsten war es am Sonntag am Flughafen Leipzig/Halle und in Klitzschen bei Torgau. Dort wurden jeweils 35 Grad Celsius gemessen - laut DWD ein Tagesrekord für einen 9. Juli an diesen Messstationen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der bisherige Rekord für den 9. Juli am Flughafen lag bei 34 Grad und in Klitzschen bei 33,5 Grad.