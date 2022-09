Die sächsischen Talsperren und Hochwasserschutzanlagen schränken künftig ihre Beleuchtung ein. Damit wolle man in Zeiten begrenzter Ressourcen Energie sparen, und seinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Das teilte die Landestalsperrenverwaltung mit.

Deshalb wird ab sofort an nicht öffentlich zugänglichen Bereichen die Außenbeleuchtung reduziert. An öffentlich zugänglichen Anlagen wird im Einzelfall entschieden, inwieweit die Beleuchtung reduziert werden kann, ohne dass ein Sicherheitsrisiko entsteht. Das betrifft vor allem Talsperren, über deren Mauern öffentliche Wege führen. Zudem kann es dazu kommen, dass Öffnungszeiten an Talsperren verkürzt werden. Auch die Beheizung der Dienstgebäude wird eingeschränkt.