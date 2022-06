Am 31. Mai betrug der durchschnittliche Superbenzinpreis pro Liter in Sachsen noch 2,22 Euro, waren es am 1. Juni noch 1,93 Euro pro Liter. Im Tagesdurchschnitt sank der Preis also um rund 29 Cent pro Liter.



Nicht ganz so extrem waren die Preisänderungen beim Diesel: Am 31. Mai lag der durchschnittliche Literpreis noch bei 2,02 Euro, am Folgetag noch bei 1,91 Euro. Hier konnten Autofahrerinnen und Autofahrer also im Schnitt elf Cent pro Liter sparen. Doch der Effekt hielt insgesamt nur kurz an. Bereits seit zwei Wochen steigen die Preise wieder an.